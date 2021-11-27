هذه نسبة المشاركة الوطنية في الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الرابعة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم السبت، عن نسبة التصويت الأولية للإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

هذا وأعلن محمد شرفي عن نسبة مشاركة بلغت إلى غاية الساعة الواحدة بالنسبة للمجالس البلدية 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”

وسيكون أزيد من 23 مليون ناخب مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.