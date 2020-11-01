هذه نسبة المشاركة على مشروع تعديل الدستور إلى غاية غلق مكاتب التصويت

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة مساء اليوم عن نسب التصويت في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

ووفق مراسلي النهار عبر الولايات فقد أعلنت المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة عن نسب التصويت إلى غاية غلق مراكز التصويت.

هذا وقد تم غلق مراكز التصويت عبر ولايات الوطن على الساعة السابعة مساءا.

كما أعلن محمد شرفي أنه بلغت نسبة 18.44 بالمائة على المستوى الوطني وذلك حتى الساعة الخامسة.

وأضاف رئيس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن عدد المصوتين بلغ أزيد من 4 ملايين إلى غاية الساعة 17:00

وجاءت النسب موزعة حسب الولايات كمايلي:

عين تموشنت: نسبة المشاركة بلغت 33.27 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

سيدي بلعباس: نسبة المشاركة بلغت 32.93 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

غليزان.. نسبة المشاركة بلغت 29.55 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

تمنراست: نسبة المشاركة بلغت 41.01 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

الاغواط: نسبة المشاركة بلغت 31.34 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

بشار: نسبة المشاركة بلغت 37.62 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

معسكر: نسبة المشاركة بلغت 33.99% إلى غاية غلق مراكز التصويت.

سعيدة : نسبة المشاركة بلغت 32.72 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

برج باجي مختار: نسبة المشاركة بلغت 65.47 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

نسبة المشاركة بلغت 22.17 % إلى غاية غلق مراكز التصويت. 28,68

الوادي: نسبة المشاركة بلغت 22.67 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

المدية: نسبة المشاركة بلغت 27,30 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

البليدة: نسبة المشاركة بلغت 28,68 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

عين الدفلى: نسبة المشاركة بلغت 29.53 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

الجلفة: نسبة المشاركة بلغت 25:06 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

تيسمسيلت: نسبة المشاركة بلغت 33.13 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

قسنطينة: نسبة المشاركة بلغت 22.17 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

وهران: نسبة المشاركة بلغت 24.07 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

تلمسان: نسبة المشاركة بلغت 27,35 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

أم البواقي: نسبة المشاركة بلغت 19.68 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

الطارف: نسبة المشاركة بلغت 32,50 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

عنابة : نسبة المشاركة بلغت 26,73 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

أدرار: نسبة المشاركة بلغت 41.37 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

البيض: نسبة المشاركة بلغت 34.57 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

خنشلة: نسبة المشاركة بلغت 21.06 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.

سكيكدة: نسبة المشاركة بلغت 28.09 % إلى غاية غلق مراكز التصويت.