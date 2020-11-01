هذه نسبة المشاركة على مشروع تعديل الدستور إلى غاية الساعة 17:00 زوالا

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة عن نسب المشاركة في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
ووفق مراسلي النهار عبر الولايات فقد أعلنت المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة عن نسب التصويت إلى غاية الخامسة زوالا.
وجاءت النسب موزعة حسب الولايات كمايلي:
ميلة: نسبة المشاركة بلغت 17.77 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
قسنطينة: نسبة المشاركة بلغت 16.58 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
الجلفة: نسبة المشاركة بلغت 19.95 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
عنابة: نسبة المشاركة بلغت 19.99 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
تيسمسيلت: نسبة المشاركة بلغت 21.82 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
عين تموشنت: نسبة المشاركة بلغت 25.15 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
غليزان: نسبة المشاركة بلغت 23.29 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
ورڨلة: نسبة المشاركة بلغت 20.11 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
بجاية: نسبة المشاركة بلغت 0.28 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
أم البواقي: نسبة المشاركة بلغت 16.45 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
الوادي: نسبة المشاركة بلغت 15.6% إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
الطارف: نسبة المشاركة : 26.24 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
خنشلة: نسبة المشاركة بلغت 17 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
معسكر: نسبة المشاركة بلغت 24،51% إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
البيض: نسبة المشاركة بلغت 27.27 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
وهران: نسبة المشاركة بلغت 18.05 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
عين الدفلى: نسبة المشاركة بلغت 22.84 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
البليدة: نسبة المشاركة بلغت 22.63 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
النعامة: نسبة المشاركة بلغت 28.40 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
سيدي بلعباس: نسبة المشاركة بلغت 25.71 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
إليزي: نسبة المشاركة بلغت 37:04 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
بشار: نسبة المشاركة بلغت 29.83 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
الشلف: نسبة المشاركة بلغت 16.59 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
تمنراست: نسبة المشاركة بلغت 30 % إلى غاية الساعة الخامسة زوالا.
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