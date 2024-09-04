هذه نسبة المشاركة في أوّل يوم من عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة بورڨلة

سجلت ولاية ورڨلة، في اليوم الأول من انطلاق عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة، نسبة مشاركة وصلت إلى 11.90%.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن نسبة المشاركة بالنسبة للمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية بلغت 11.90%، وذلك إلى غاية الساعة 15:00.

وأعلنت أمس الثلاثاء السلطة الوطنية المستقلة للاتتخابات، في بيان لها، أن انطلاق عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة تكون اعتبارا من 4 سبتمبر.

وتتوزع المكاتب المتنقلة والبالغ عددها 134 مكتبا عبر 51 بلدية موزعة على 16 ولاية.

وهي كل من أدرار 4 مكاتب، الأغواط 4، بشار 4، تمنراست 29، ورقلة 6، إليزي 9.

ولاية تندوف 12 مكتباً، الوادي 21، المغير 1، النعامة 9، تميمون 7، برج باجي مختار 6، بني عباس 6. إن صالح 4، إن قزام 3، جانت 9.