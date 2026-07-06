هذه نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية

كشف كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد بلغت 21.24 بالمائة.

وأضاف خلفان خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الإثنين، للكشف عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، أن عدد الهيئة الناخبة قد بلغ 23 مليون و 872 ألف و756 مسجل. فيما بلغ عدد المصوتون 5 ملايين و71 ألف و20 ناخب. حيث بلغت نسبة المشاركة 21.24 بالمائة.

وكشف في سياق ذي صلة، أن عدد الأوراق الملغاة قد بلغت 910230، في حين أن الأوراق المتنازع فيها قد بلغت 1095 ورقة. أما عدد الأصوات المعبر عنها فقد بلغ 4160790 صوتا.

أما بالنسبة للهيئة الناخبة في الخارج، قد بلغت 854 الف ناخب، وعدد الموصوتون بلغ 91 ألف. مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالخارج قد بلغت 10.75 بالمائة.