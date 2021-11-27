هذه نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والولائية حسب الولايات
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم السبت، عن نسبة التصويت الأولية للإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.
وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.
وبلغت نسبة التصويت حسب الولايات إلى غاية الساعة الخامسة مساءا كمايلي:
أدرار:
المجالس البلدية: 37.67 بالمائة
المجالس الولائية:
الأغواط:
المجالس البلدية: 33 بالمائة
المجالس الولائية: 33.72 بالمائة
أم البواقي:
المجالس البلدية: 27.38 بالمائة
المجالس الولائية: 24.65 بالمائة
باتنة:
المجالس البلدية: 29.99 بالمائة
المجالس الولائية: 28.34 بالمائة
بجاية:
المجالس البلدية: 12.50 بالمائة
المجالس الولائية: 10.27 بالمائة
بسكرة:
المجالس البلدية: 28.25 بالمائة
المجالس الولائية: 27.8 بالمائة
تمنراست:
المجالس البلدية: 34.29 بالمائة
المجالس الولائية: 33.36 بالمائة
تبسة:
المجالس البلدية: 26.77 بالمائة
المجالس الولائية: 25.82 بالمائة
تيارت:
المجالس البلدية: 28.06 بالمائة
المجالس الولائية: 31.71 بالمائة
الجلفة:
المجالس البلدية: 28.14 بلمائة
المجالس الولائية: 26.13 بالمائة
جيجل:
المجالس البلدية: 26.76 بالمائة
المجالس الولائية: 25.94 بالمائة
سطيف:
المجالس البلدية: 23.68 بالمائة
المجالس الولائية: 21.87 بالمائة
سعيدة:
المجالس البلدية: 26.63 بالمائة
المجالس الولائية: 26.13 بالمائة
المسيلة:
المجالس البلدية: 32.15 بالمائىة
المجالس الولائية: 30.68 بالمائة
إليزي:
المجالس البلدية: 43.40 بالمائة
المجالس الولائية: 41.82 بالمائة
بومرداس:
المجالس البلدية: 18.19 بالمائة
المجالس الولائية: 16.91 بالمائة
الطارف:
المجالس البلدية: 32.02 بالمائة
المجالس الولائية: 31.62 بالمائة
تندوف:
المجالس البلدية: 39.27 بالمائة
المجالس الولائية: 38.57 بالمائة
خنشلة:
المجالس البلدية: 37.00 بالمائة
المجالس الولائية: 35.56 بالمائة
وكان محمد شرفي قد أعلن عن نسبة مشاركة بلغت إلى غاية الساعة الواحدة بالنسبة للمجالس البلدية 13.30 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.
وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”.
وسيكون أزيد من 23 مليون ناخب مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.
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أعلنت السلطة الوطنية للإنتخابات، في بيان لها، عن تمديد توقيت غلق مكاتب التصويت في بعض أو كل البلديات إلى غاية 8 مساءً.
وجاء في البيان، “أنه قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل المواطنات والمواطنين أنه تم تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت في بعض أو كل البلديات التابعة الإقليم الولايات المعنية إلى غاية الساعة الثامنة (20:00 ) مساءً، وذلك بموجب القرار رقم 284 المؤرخ في 27 نوفمبر 2021 المتضمن الترخيص المنسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر سنة 2021.”.
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