هذه نسبة المشاركة والتصويت على مشروع تعديل الدستور إلى غاية 14:00 بعد الزوال

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة عن نسب التصويت في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وحسب مراسلي “النهار” عبر الولايات فقد أفرجت المندوبيات الولائية عن نسب التصويت إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

فبولاية سطيف بلغت نسبة التصويت 10.46 بالمائة، ووصلت نسبة المشاركة بولاية ميلة 11.28 بالمئة

أما بولاية قسنطينة فبلغت نسبة المشاركة 10.72بالمائة، وأعلى نسبة سجلت في بلدية زيغود يوسف بـ 14.08 بالمائة.

وفي ولاية خنشلة، نسبة المشاركة وصلت إلى 11.59 بالمئة، وبلغت نسبة 15.33 بولاية عين تموشنت.

في حين بولاية تلمسان وصلت نسبة التصويت إلى 14,02 بالمائة، وبولاية غليزان نسبة المشاركة بلغت 15.92 بالمئة.

أما بولاية غرداية فنسبة المشاركة وصلت إلى 12.90 بالمائة، و18.06 بولاية البيض.

وفي ولاية الأغواط نسبة المشاركة وصلت إلى 16.08، وبولاية تمنراست نسبة المشاركة بلغت 28.90 بالمائة.

أما ولاية إليزي نسبة المشاركة بلغت 30.46 بالمائة، ووصلت إلى 11.42 بالمائة بولاية الشلف.

أما ولاية تيسمسيلت فنسبة المشاركة بلغت 16.65 بالمائة، وولاية البليدة وصلت فيها نسبة المشاركة 14.94 بالمائة.

في حين وصلت نسبة المشاركة في التصويت على مشروع تعديل الدستور بولاية عنابة 12.45 بالمائة.

هذا ووصلت نسبة المشاركة على استفتاء تعديل الدستور، بولاية أم البواقي إلى 10.94، وفي جيجل “79. 11 بالمائة”، وبتيزي وزو “0.06 بالمائة”، وفي تندوف 38.35 بالمائة، وفي ورقلة 15 بالمائة.

وفي ولاية وهران، بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية 11.88 بالمائة.