هذه نسبة الناخبين عبر المكاتب المتنقلة بولايتي أدرار والنعامة

عرفت مكاتب الإنتخاب المتنقلة إقبالًا متفاوتًا بين البدو الرحل، خلال اليومين الماضيين، بمناسبة الإنتخابات الرئاسية 2019، المنطلقة الإثنين الماضي.

ووصلت نسبة المنتخبين بولاية أدرار عبر 28 مكتبًا متنقلًا، إلى 24.94% من أصل 5490 ناخبًا، إنتخبوا خلال 28 ساعة الماضية، في يتوجّه 7835 ناخب للإقتراع، غدًا الخميس.

وتصل الهيئة الناخبة في ولاية أدرار إلى 271.928 ناخب، منها 119.000 إناث موزعين على 281 مركز إجراء تضم أزيد من 816 مكتب منها 28 مكتب متنقل، منها 16 مكتب مختلط و9 منها للذكور و3 للنساء.

فيما بلغت إقبال الناخبين، بولاية نعامة، عبر المكاتب المتنقلة والتي تبلغ 15 مكتب، في اليومين الماضيين، نسبة الـ34.25 %.

حيث بلغ عدد الناخبين 3301 ناخب وناخبة، من مجموع عدد المسجلين الذي يبلغ عددهم 9639 مسجل.