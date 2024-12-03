هذه نسبة تقدم أشغال عصرنة مقطع “الحراش-العفرون”

تعرف أشغال عصرنة مقطع السكة الحديدية الرابط بين الحراش بالجزائر العاصمة والعفرون بالبليدة تقدما في الإنجاز.

وقال عبد القادر مزار المدير المكلّف بالإعلام بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” في تصريح لـ”وأج”. أن الأشغال بمقطع “الحراش-العفرون” على مسافة 58.5 كلم، تعرف تقدما رغم تعقيدات العملية التي تجري في أوقات متقطعة، لكونها تتم على مستوى خط مستغل ويشهد حركة كثيفة لقطارات المسافرين والبضائع. مشيرا إلى أن عمليات التدخل غالبا ما تكون خلال الفترة الليلية. والأشغال تتطلب تنسيقا دائما مع الشركة المستغلة والتدخل على فترات محددة.

وأضاف المتحدث، أن هذه الأشغال تندرج في إطار مشروع تهيئة شبكة السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها. على مسافة إجمالية تصل إلى 127 كلم. كما يجري عصرنة الجزء الرابط بين بئر توتة وبوفاريك على مسافة تناهز 9 كلم. بالإضافة كذلك إلى الجزء الرابط بين الحراش وجسر قسنطينة على مسافة 7.4 كلم. و الجزء الذي يربط البليدة ببني مراد على مسافة 9.9 كلم.

كما يجري في إطار هذا المشروع عصرنة الخطوط الرئيسية بالمحطات وخطوط الخدمة البالغ طولها 37.6 كلم. حيث تشمل الأشغال تجديد السكة والعوارض الخرسانية وحجر الرص.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية في الجزائر العاصمة وضواحيها. من خلال إعطاء انسيابية أكبر لحركة القطارات والرفع من سرعتها بين المحطات.

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