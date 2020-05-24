هذه نسبة مداومة التجار في أول أيام العيد على المستوى الوطني

بلغت نسبة تغطية مداومة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99,44% من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل لليوم الاول من العيد.

وجاء في بيان وزارة التجارة، أن المداومة تمت رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم، إضافة للحجر الصحي وإجراءات منع تنقل المركبات.

وحسب وزارة التجارة، بلغت نسب المداومة بالمديرية الجهوية الجزائر 100%، عنابة 99,96 %، ورقلة 100%، بشار 95,25 %، البليدة 99,81 %، باتنة 100%، سعيدة 100%.

وتقدمت وزارة التجارة بجزيل الشكر لكل التجار المسخرين، وحتى بعض التجار غير المسخرين بإلتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص.