هذه نسبة مداومة التجار في ثالث أيام عيد الفطر

هذه نسبة مداومة التجار في ثالث أيام عيد الفطر
بقلم م. فيصل
أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة وإلتزامهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن نسبة مداومة التجار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. بلغت النسبة 99.96% على المستوى الوطني.
وأضاف البيان أن عدد كبير من التجار المتطوعين الغير مسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية خلال هذه المناسبة الدينية.
وذكرت الوزارة في ذات البيان جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم السبت 13 أفريل 2024.
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