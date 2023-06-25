هذه نسبة ومعدل النجاح في شهادة “البيام”

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن نسبة النجاح الوطني في شهادة التعليم المتوسط بلغت 60.97 بالمائة.

وأعلنت الوزارة، أن الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9:50 يعتبر ناجحا في شهادة ابيام

عدد الناجحين المتمدرسين هو 213027 ، والتلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي بلغ 513683 مانسبته 65.13 بالمائة.

كما أن عدد المتمدرسين المسجلين 788703 تلميذ، وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 781960. وعدد المتمدرسين الناجحين 476760.

وبلغ عدد الناجحين المتمدرسين المتحصلين على تقدير ممتاز 4810، فيما تحصل 34782 تلميذ على تقدير جيد جيدا. وتحصل 68312 تلميذ على قدير جيد، وتقدير قريب من الجيد تحصل عليه 105123 تلميذ.