هذه نسبة التصويت حتى الخامسة مساءً
بقلم م .فيصل
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الأولية في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صبيحة اليوم السبت، حتى الساعة الخامسة مساءً، عبر الوطن.
وفي ثالث ندوة صحفية نشطها اليوم شرفي أكد أن نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، بلغت 26.45 بالمائة.
بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة.
كما أكد محمد شرفي أن عدد المصوتين بلغ 5 ملايين و 142 ألف و134 ناخباً، حتى الساعة الخامسة.
وللإشارة، يتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين، هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
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