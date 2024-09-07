هذه نسبة التصويت حتى الخامسة مساءً

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الأولية في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صبيحة اليوم السبت، حتى الساعة الخامسة مساءً، عبر الوطن.

وفي ثالث ندوة صحفية نشطها اليوم شرفي أكد أن نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، بلغت 26.45 بالمائة.

بينما بلغت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج 18.31 بالمائة.

كما أكد محمد شرفي أن عدد المصوتين بلغ 5 ملايين و 142 ألف و134 ناخباً، حتى الساعة الخامسة.