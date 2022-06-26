هذه نسبـة النجـاح فـي شهـادة التعـليـم المتوسط

قدمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 للمتمدرسين. حيث بلغت نسبة النجاح الوطنية في “البيام” 59.16%.

وحسب بيان الوزارة، فقد بلغ عدد المترشحين المسجلين للامتحان 725251. وبلغ عدد المترشحين الحاضرين 720125 من بينهم 425994 ناجحا. فيما قدرت نسبة النجاح الوطنية 59.16%، أما عدد الناجحين بتقدير فقد بلغ 229045.

أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 508879، بنسبة 70.67%.

وتقدمت وزارة التربية بتهانيها الصداقة لكل المقبولين في السنة الاولى ثانوي، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي. كما شكرت كل أعضاء الأسرة التربوية ورفع مستوى الآداء وتحسين خدمة التربية من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.