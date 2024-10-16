هذه نسب أشغال انجاز محطات تحلية المياه عبر 6 ولايات

قام عدد من الولاة بخرجات ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز محطات تحلية مياه البحر. إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية من أجل رفع العراقيل والاطلاع على العروض والاقتراحات. الخاصة بإنجاز هذا النوع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن السلطات المحلية لولاية وهران وقفت على وتيرة أشغال مشروع انجاز. محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض” ببلدية عين الكرمة بطاقة انتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب في اليوم.

حيث سيسمح هذا المشروع الذي هو على وشك الانتهاء بتأمين وتغطية احتياجات المواطنين بالولاية. خاصة الجهة الغربية منها، فضلا عن استفادة الولايات المجاورة من مياه المحطة.

كما تفقدت السلطات المحلية لولاية بومرداس، مختلف ورشات إنجاز محطة تحلية مياه البحر رأس جنات2. حيث أسديت بالمناسبة جملة من التعليمات بخصوص استكمال ما تبقى من أشغال. قصد وضع المحطة حيز الخدمة في الآجال المحدودة.

أما بولاية الطارف استلمت السلطات المحلية للولاية الدفعة الأولى من التجهيزات والمعدات الحساسة. الخاصة بمشروع انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بريحان. كما وقفت ميدانيا على وتيرة الأشغال بها، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال 76.85%. إلى جانب معاينة أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 50000م³، ببلدية بحيرة الطيور. والذي يتم إنجازه لغرض تخزين المياه الواردة من المحطة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85%.

وفي ولاية بجاية، وقف والي الولاية على مدى تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر. بمنطقة تغرمت ببلدية توجة بسعة 300 ألف مكعب في اليوم.

محطتان لتحلية مياه البحر بسكيكدة

وفي نفس السياق، عقدت السلطات المحلية لولاية سكيكدة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف انجاز محطتي تحلية مياه البحر. على مستوى كل من بلدية سكيكدة (منطقة العربي بن مهيدي) بسعة إنتاجية تبلغ 120.000 متر مكعب في اليوم. والتي سيوجه المشروع لتزويد المنطقة الصناعية ومركب اسميدال. فيما ستوجه نسبة منه لتزويد سكان الولاية بالمياه الصالحة للشـرب.

وكذا محطة أخرى ببلدية القل بسعة إنتاجية تبلغ 300.000 متر مكعب في اليوم والتي خصصت لتزويد سكان ولايات (سكيكدة، قالمة، أم البواقي والجزء الجنوبي من ولاية قسنطينة ) بالمياه الصالحة للشرب.

حيث تم بالمناسبة، الاستماع لمختلف العراقيل المطروحة وكذا تقديم الحلول اللازمة. لضمان انطلاق هذه المشاريع الحيوية في أقرب الآجال.

وفي ولاية تيبازة ، قام والي الولاية بزيارة تفقدية لمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة2 . بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، أين عاين مختلف الورشات الخاصة بالمشروع.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضية بالإسراع في استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر. على طول الشريط الساحلي للبلاد قصد ضمان توفير المياه لمواطنينا.