هذه نسب التصويت حسب الولايات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الأولية في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صباح اليوم السبت، حتى الساعة الواحدة زوالا، عبر الوطن، وكذا بكل ولاية على حدى.

وكشف شرفي، في التدخل الصحفي الثاني له اليوم، أن عدد المصوتين داخل الوطن، حتى الساعة الواحدة زوالا، بلغ 3 ملايين و78 ألف و334 ناخب، حيث بلغت نسبة التصويت 13.11 بالمائة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن عدد المصوتين خارج الوطن، بلغ حتى الساعة الواحدة زوالا. 140015 ناخب، أي بنسبة 16.18 بالمائة.

وتجدون في الوثيقة المرفقة، نسب التصويت الأولية في الإنتخابات الرئاسية، عبر كل ولايات الوطن، حتى الساعة الواحدة زوالا.

كما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسب التصويت في رئاسيات سبتمبر داخل الوطن وخارجه.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن نسبة التصويت في الرئاسيات على الساعة الواحدة زوالًا بلغت 16.18 بالمائة خارج الوطن. كما بلغت نسبة التصويت 13.11 بالمائة داخل الوطن.

كما كانت نسبة المشاركة قد بلغت 4.56 بالمئة على الساعة الـ10صباحا عبر مراكز التصويت في مختلف ولايات الوطن .و 14.50بالمئة بالخارج.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن عدد مكاتب التصويت المسخّرة. للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها هذا السبت. بلغ قرابة 63 ألف مكتب بينما بلغ عدد المؤطرين نحو 500 ألف مؤطرا.

كما قال شرفي في لقاء بثّه التلفزيون الجزائري، إنه وفضلا عن كل الإمكانيات المسخّرة. لإنجاح هذا الموعد الانتخابي ستشهد مكاتب التصويت حضور ممثلي المترشحين الثلاثة. وهو ما يعكس مثلما قال “شفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات على النُضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائري. مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية. مضيفا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مؤطري الإنتخابات الرئاسية. ما يمكنهم من الإندماج في المسار السياسي.