هذه نسب التصويت عبر ولايات الوطن

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة الأولية في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صباح اليوم السبت، حتى الساعة العاشرة صباحا، عبر الوطن، وكذا بكل ولاية على حدى.

وكشف شرفي، في التدخل الصحفي الأول له اليوم، أن عدد المصوتين داخل الوطن، حتى الساعة العاشرة صباحا، بلغ مليون و69 ألف و872 ناخب، ما يمثل نسبة 4.56 بالمائة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن عدد المصوتين خارج الوطن، بلغ حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، 125485 ناخب، أي بنسبة 14.50 بالمائة.

وتجدون في الوثيقة المرفقة، نسب التصويت الأولية في الإنتخابات الرئاسية، عبر كل ولايات الوطن، حتى الساعة العاشرة صباحا.