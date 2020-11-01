هذه نسب التصويت على مشروع تعديل الدستور إلى غاية 11:00 صباحا

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة عن نسب التصويت في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وحسب مراسلي “النهار” عبر الولايات فقد أفرجت المندوبيات الولائية عن نسب التصويت إلى غاية الساعة 11:00 صباحا.

فبولاية برج بوعريريج بلغت نسبة التصويت 4.44 بالمائة في حدود الساعة 11.

وبالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار بلعت نسبة المشاركة في التصويت 13.68، وبلدية تيمياوين بلغت نسبة التصويت 15 بالمائة.

أما بولاية غرداية، فنسبة المشاركة بلغت 5.21 على الساعة الحادية عشر، وبولاية البليدة نسبة المشاركة بلغت 6.03 بالمائة.

وسجلّت ولاية ميلة نسبة مشاركة قياسية بلغت 4 .78 بالمئة، مع عدد المصوتين الذي بلغ 24216

وبولاية عين تموشنت وصلت نسبة التصويت في حدود الساعة 11 سا 6.59 بالمائة.

أما بولاية المدية فوصلت نسبة التصويت 7,11 بالمائة، وبلغت 7.86 بالمائة بولاية معسكر.

وفي ولاية تلمسان نسبة التصويت على سا 11 صباحا وصلت إلى 5,88 بالمائة، وبلغت 5.46 بالمائة بولاية الشلف.

في حين بلغت نسبة التصويت بولاية تمنراست 12.58 بالمائة، و18.39 بالمائة بولاية إليزي.

أما بولاية سطيف نسبة المشاركة وصلت إلى 4.5 بالمائة، ووصلت 5.23 بالمائة بولاية أم البواقي.

وبولاية عين الدفلى وصلت نسبة المشاركة في التصويت 7.47 بالمائة.

وفي ولاية خنشلة بلغت نسبة التصويت 5.33 بالمائة، ووصلت إلأى 8.76 بالمائة بولاية سعيدة.

أما بولاية البيض فبلغت نسبة المشاركة 8.23 بالمائة، وبولاية غليزان بلغ عدد التصويت 8 بالمائة.

أما نسبة المشاركة بولاية وهران فبلغت 4.94 بالمائة، وبولاية ورقلة بلغت نسبة المشاركة على الدستور 3.75 بالمائة.

في حين بلغت نسبة المشاركة بولاية عنابة 5 بالمائة، ووصلت إلى 8.49 بالمائة بولاية تيسمسيلت.

وبولاية بسكرة بلغت نسبة المشاركة 5.59 بالمائة، ووصلت إلى 6.04 بولاية الجلفة، و4.81 بالمائة بولاية الوادي.

فأما بولاية الطارف فبلغت نسبة المشاركة 6.25 بالمائة، وبولاية سيدي بلعباس بلغت نسبة المشاركة 8.08 بالمائة.