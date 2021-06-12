هذه نسب المشاركة في الإنتخابات التشريعية إلى غاية الخامسة مساءا

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة ببعض الولايات عن نسب المشاركة في الإنتخابات التشريعية. تحسبا لاختيار ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الساعة الخامسة مساءا على المستوى الوطني .
وبلغت النسب الأولية للتصويت إلى غاية الواحدة الخامسة مساءا كمايلي:
البليدة: بلغت نسبة المشاركة 12.75 بالمائة.
تيسمسيلت: نسبة المشاركة 18,81 بالمئة.
الشلف: بلغت نسبة المشاركة 11.41 %بالمئة.
بتيزي وزو: بلغت نسبة المشاركة 0.56 % بالمئة.
بشار : بلغت نسبة المشاركة 25.14 بالمئة.
قالمة: بلغت نسبة المشاركة 92;16% بالمئة ما يمثل 63991 ناخب.
عنابة: بلغت نسبة المشاركة 12٫39 % بالمائة بمعدل 54527 ناخب.
عين الدفلى: بلغت نسبة المشاركة 17.12% بمعدل 84353 ناخب .
بسكرة: بلغت نسبة المشاركة 17,26 بالمائة.
اولاد جلال: بلغت نسبة المشاركة 17,36 بالمائة.
تبسة: بلغت نسبة المشاركة 17.66 بالمئة.
اليزي: بلغت نسبة المشاركة 44:13 بالمائة.
خنشلة: بلغت نسبة المشاركة 22,31 بالمائة.
بالاغواط: بلغت نسبة المشاركة %21.48 بالمائة.
تمنراست: بلغت نسبة المشاركة 35 من المئة
ورقلة : بلغت نسبة المشاركة 21.07 بالمائة.
مستغانم : بلغت نسبة المشاركة 13،04 بالمائة مصوتون 78355.
غليزان: بلغت نسبة المشاركة 116.96 بالمئة.
البويرة: بلغت نسبة المشاركة 7,41% بالمائة وعدد المصوتين 39615.
باتنة: بلغت نسبة المشاركة 15,58% بالمائة.
جيجل ..بلغت نسبة المشاركة 16.02 بالمائة.
المدية: بلغت نسبة المشاركة 15.65% بالمائة، و 88904 ناخب.
معسكر: بلغت نسبة المشاركة 15٫11بالمائة.
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