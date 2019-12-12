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هذه نسب المشاركة في الإنتخابات على مستوى الولايات لغاية الخامسة مساءً

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هذه نسب المشاركة في الإنتخابات على مستوى الولايات لغاية الخامسة مساءً
بقلم نويس عبد الجلال

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن نسبة المشاركة الوطنية على مستوى الولايات، عند الساعة الخامسة مساءً.

وجاءت النسب على الشكل الآتي:

أدرار :46.05%

الشلف:33.27%

بشار: 44.46%

الأغواط: 45.73%

أم البواقي: 32.12%

باتنة: 35.47%

بجاية: 0.18%

بسكرة:37.07%

البليدة:33.02%

البويرة:17.06%

تنمراست: 41.86%

تبسة: 33.09%

تلمسان: 37.30%

تيارت: 42.42%

تيزي وزو”0.04%

العاصمة 19.68%

الجلفة 38.99%

جيجل 35.65%

سطيف 34.29%

سعيدة 42.37%

سكيكدة 38.09%

سيدي بلعباس 43.70%

عنابة 33.90%

قسنطينة 30.36%

قالمة:41.19 %

المدية 38.89%

مستغانم 36.78%

المسيلة 38.25%

معسكر 40.92%

ورقلة37.68%

وهلران 33.32%

البيض 47.47%

اليزي 41.58%

برج بوعريريج 32.95%

بومرداس 21.32%

الطارف 41.97%

تيندوف 57.13%

تيسيمسيلت 39.59%

واد سوف 33.65%

خنشلة 37.81%

سوق اهراس 37.09%

تيبازة 36.46%

ميلة 34.69%

عين الدفلى 37.90%

النعامة 45.82%

عين تموشنت 42.42%

غرداية 33.54%

غليزان 41.72%


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740639

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