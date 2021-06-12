هذه نسب المشاركة في التشريعيات عبر التراب الوطني إلى غاية الواحدة زوالا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت. أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة الواحدة زوالا 10.02 بالمائة على المستوى الوطني.

وفصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في نسب المشاركة المسجلة عبر 58 ولاية حتى الواحدة زوالا. حيث بلغت في كل من أدرار 19.33%، الشلف 8.41%، الاغواط 15.14%. أم البواقي 10.80%، باتنة 10.10%، بجاية 0.76%، بسكرة %12.66، بشار 17.33%.

وبلغت نسبة التصويت في البليدة 8.51%، البويرة 5.25%، تمنغاست 28.56%، تبسة 11%، تلمسان 10.50%. تيارت 10.68%. تيزي وزو 0.47%، الجزائر العاصمة 5.65%، الجلفة 13.05%، جيجل 10.49%. سطيف 7.71%، سعيدة 12.40%، سكيكدة 11.08%، سيدي بلعباس 11.85%، عنابة 8%، قالمة 11.25%.

وبلغت نسبة التصويت في كل من قسنطينة 7.61%، المدية 10.82%، مستغانم 11.10%، المسيلة 11.80%. معسكر 11.05%، ورقلة 15.67%، وهران 7.46%، البيض 15.27%، اليزي 34.58%. برج بوعريريج 8.62%، بومرداس 6.13%، الطارف 12.34%، تندوف 36.12%. تيسمسيلت 12.83%، الوادي 13.09%، خنشلة 14.20%.

وسجلت نسبة التصويت في سوق أهراس 10.06%، تيبازة 9.92%، ميلة 9.24%، عين الدفلى 12.56%، النعامة 17.72%. عين تموشنت 10.15%، غرداية 11.11%، غليزان 13.49%، تميمون 20.22%، برج باجي مختار 28.43%، اولاد جلال 13.8%، بني عباس 24.98%، ان صالح 23.75%، ان قزام 34.77%، تقرت 12.71%، جانت 30.02%، المغير 18.89%، المنيعة 17.32%.