هذه نسب ربط المؤسسات التربوية بالانترنت بهذه الولايات

ناقش اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الاول نور الدين بدوي، عرضا لوزيرة البريد يتعلق بربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنت.

ويندرج هذا العرض في إطار تنفيذ التعليمات التي كان الوزير الأول قد أسداها خلال اجتماع الحكومة السابق، فيما يتعلق بالمعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الانترنيت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.

علاوة على تأكيد التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير الأول من خلال إعادة إطلاق خدمة الانترنيت على مستوى كل المؤسسات التربوية المعنية.

وتضمن العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100 بالمائة في بعض الولايات كتندوف، 97 بالمائة بولاية إليزي و95 بالمائة بولاية قسنطينة.

كما اشارت الوزيرة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني.

واستهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض بتثمين الجهد المبذول في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني، والتي جعلت من بلادنا تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، لاسيما وأن تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة مرهون باستكمال هذا البرنامج الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، واقتصاد المعرفة خصيصا، وعلى المواطنين في ميدان الولوج للمعلومة والاستفادة من الخدمات الالكترونية.

وأسدى الوزير الأول التعليمات بتكليف وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية.

كما تم تكليف وزير الداخلية بوضع أليات على مستوى الولايات قصد رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية، وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالات، على غرار القمر الصناعي “Alcomsat-1”.