هذه نصائح الدرك لمناصري الخضر تحسبا لمباراة الغد

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور نصـائح مرورية لمناصري منتخبنا الوطني.

وكتبت ذات المصالح في منشور لها نصـائح مرورية لمناصري الخضر تحسبا لمقابلة العودة الفاصلة التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الكاميروني يوم الغد بملعب تشاكر بالبليدة. والذي سيشهد توافد كبير للمناصرين من كافة ربوع الوطن، الشيء الذي سيؤثر على سيولة حركة المرور عبر مختلف محاور الطرق،.

خاصة ان التوقيت الذي ستنتهي فيه مجريات اللقاء في حدود الساعة 22:00 ليلا، ننصح المناصرين الذين سينتقلون لمناصرة الخضر مايلي:

توخي الحيطة والحذر مع إحترام قواعد السياقة السليمة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف المناخية.

السياقة ليلا من أجل تفادي السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.

بعد المسافة يتطلب أخذ قسط كاف من الراحة قبل التنقل.

تفادي المناورات الخطيرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

التحلي بروح المسؤولية أثناء السياقة.

الإلتزام بمخطط المرور المسطر من طرف المصالح الأمنية .

تفادي المسالك المؤدية إلى وسط مدينة البليدة مرورا بالملعب.

وإختتم طاقم طريقي بيتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول المخالفات وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أن الوقوف أمام حافة الرصيف المطلية باللونين الأحمر والأبيض تعتبر مخالفة مرورية.

وحسب ذات المصالح فإن الوقوف أمام حافة الرصيف المطلية باللونين الأحمر والأبيض تعتبر مخالفة مرورية. منصوص عليها بالقرار والتعليمة الوزاريين الـمشتركين المؤرخين في 1974 المتعلقين بإشارات الـمرور.

وأضاف المنشور ان هذه المخالفة معاقب عليها بالـمـادة 66/ب7 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 2500 دج.

طالع أيضا: الفيفا ترفع عقوبة منع الانتدابات عن شبيبة القبائل

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل سهرة اليوم الخميس عن رفع العقوبة المسلطة عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم. الإدارة القبائلية نشرت بيانا رسميا قالت فيه:”نُعلم أنصار الشبيبة بأن الفيفا قد رفعت عقوبة منع الاستقدامات عن الفريق القبائلي”. وقدمت إدارة الكناري شكرها للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم على مساعدتهم لرفع العقوبة. كما أعلنت إدارة “ياريشان” تأهيل كل اللاعبين المستقدمين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.