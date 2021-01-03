هذه نصائح “طريقي” للسائقين أثناء تساقط الأمطار

تشهد معظم ولايات الوطن خلال هذه الأيام الأخيرة، تغير في الطقس واضطراب جوي تميز بتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة.

ووجه في هذا السياق مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، نصائح يمكن للسائقين التقيد بها أثناء تساقط الأمطار.

وقالت “طريقي” إنه يجب على السائق التفقد الدوري لكل من إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج.

إضافة إلى معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور، والتي تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل كونها تشتت الضوء.

وأضاف المركز، أن على السائق السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

كما يجب على المواطن التحكم بعجلة القيادة جيدًا،لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة،لضمان وضوح الرؤية.

ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

وتجنب برك المياه قدر الإمكان، مردفا أن المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

وحث المركز كذلك، على استخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح،أثناء هطول الأمطار بغزارة مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة.