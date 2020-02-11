هذه نصيحة السفير الأمريكي بالجزائر لرواد الأعمال من الشباب الجزائري

وجه جون ديروشر السفير الأمريكي بالجزائر، نصيحة خاصة لرواد الأعمال من الشباب الجزائري.

وكان السفير الأمريكي يتحدث خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”، حيث أوضح قائلًا: “أهم نصيحة في هذا الخصوص، هي أن يتحلى الشباب بالطموح وعدم فقدان أو الشعور بالخيبة في مواجهتهم للصعوبات والمواصلة رغم الفشل في المحاولات الأولى”.

وواصل المتحدث قائلا: “من السهل فقدان الأمل والشعور بالخيبة عند أول فشل، لكن يجب أن يضع الشباب نُصب أعينهم الفرص المتاحة لهم، وأن يواصلوا الطموح”.

كما ضرب السفير الأمريكي في حديثه للشباب الجزائري مثالا عن الشاب رفيق حرار، وهو مدير مطاعم “بيتزا هات”، فرع الجزائر، الذي تمكن من نقل خبراته نحو الجزائر.