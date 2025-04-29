هذه نقاط البيع المعتمدة لبيع الأضاحي المستوردة ببومرداس

كشفت مصالح ولاية بومرداس، اليوم الثلاثاء، عن الفضاءات المعتمدة على مستوى الولاية لاحتضان نقاط تجميع وبيع المواشي المستوردة.

وأوضحت الولاية في بيان لها، أنه في إطار التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك لسنة 2025. وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باستيراد مليون رأس من الأغنام .لضمان وفرة الأضاحي في الأسواق، تم تخصيص عدد من الفضاءات المعتمدة على مستوى ولاية بومرداس لاحتضان نقاط تجميع وبيع المواشي المستوردة.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل اقتناء الأضاحي للمواطنين عبر مختلف البلديات، وضمان التنظيم الجيد لعملية البيع في ظروف صحية وآمنة.

والوثيقة المرفقة أدناه توضح قائمة الفضاءات المعتمدة لتجميع وبيع المواشي المستوردة عبر إقليم الولاية.

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