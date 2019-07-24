هذه نقاط بيع أضاحي العيد بالعاصمة

سخرت مديرية الفلاحة بالعاصمة بالتنسيق مع السلطات الولائية 129 نقطة لبيع الكباش تحسبا لعيد الأضحى المبارك عبر 45 بلدية.

وهذا تنفيذا لقرار ولائي صدر أمس الثلاثاء يحدد عملية بيع الكباش لتفادي الفوضى وسوء التسيير.

وقال النوي بوعزيز مدير الفلاحة بالعاصمة في حديث لـ “النهار أونلاين”، أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات لتنظيم بيع الكباش.

حيث يشترط على الموّال أن يكون حاملا لبطاقة موّال وشهادة التلقيح الخاصة بالكباش ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

مضيفا أنه تم تجنيد 150 بيطري موزعين على كل البلديات لمراقبة نقاط البيع والأضاحي، وفتح 13 نقطة بيع الكباش خاصة بالفلاحين.

وتتمثل المواقع في:

_ الدائرة الإدارية للحراش:

بلدية باش جراح على مستوى حي الخروب، بلدية واد السمار على مستوى الملعب البلدي، بلدية الحراش على مستوى

Bergerie Taibaoui، بالإضافة إلى Bergerie Gourrou.

_ المقاطعة الإدارية لبراقي:

بلدية سيدي موسى، بالملعب الجواري المقابل لمدرسة الحي الجريد بوقرة 02، وحي الزواوي على حافة الطريق.

طريق الرايس المحاذي لمقبرة أولاد بلهادي وطريق الأربعاء.

بلدية براقي، مساحة بحي المرجة حي طويلب طريق 12، مساحة بحي بن طلحة.

بلدية الكاليتوس، الطريق الوطني رقم 08 بالقرب من فندق الأندلس، الطريق الوطني رقم 08 حوش برواقي.

حي المناصرية بالأراضي الفلاحية الشاغرة مقابل 400 مسكن والمستثمرة الفلاحية الجمهورية.

_ الدائرة الإدارية لدرارية:

بلدية بابا احسن على مستوى السوق الجواري AADL، بلدية خرايسية بالسوق الجواري الطريق الولائي سيدي بوخريس.

بلدية الدرارية بالسوق الجواري دبوسي وبلدية الدويرة بالسوق الجواري بالطريق الوطني رقم 36.

_ الدائرة الإدارية للشراقة:

بلدية عين البنيان على مستوى حي 11 ديسمبر 1960، ليدون غرب”بلاطو” الطريق المؤدي إلى جنان نوار اللوز.

بلدية الحمامات حي 502 مسكن، بلدية الشراقة طريق بوزاد علي الجهة اليسرى نحو تجزئة بوشاوي 3، بوشاوي 2، وبوشاوي وسط.

بلدية أولاد فايت، على مستوى طريق المفرغة العمومية من جهة اليمين نحو الدويرة.

_ المقاطعة الإدارية لحسين داي:

بلدية القبة على مستوى الطريق الأربعة لابروفال، بلدية المقرية الأروقة الجزائرية سابقا شارع بوجمعة مغني.

بلدية بلوزداد على مستوى حي روشاي بوعلام.

_ المقاطعة الإدارية للرويبة:

بلدية الرويبة على مستوى حي زكار ودغافلةبجوار المقبرة، حوش الرمل، حي النصر الحميز، حوش فركوس، حوش دوروكس.

بالإضافة لى المستثمرة الفلاحية الجماعية 011 سابقا شعلال.

بلدية الرغاية، على مستوى حي الكروش غرب الرغاية، حي علي خوجة .

بلدية هراوة، بعين الكحلة الطريق الوطني رقم 24، مزرعة خميستي، والسوق مقابل 150 مسكن.

_ الدائرة الإدارية للدار البيضاء:

بلدية الدار البيضاء على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سابقا عبان رمضان.

الممستثمرة الفلاحية الجماعية 05 سابقا قهوة شرقي وتجزئة الحميز 05.

بلدية عين طاية على مستوى زرزورية مزرعة بوقرة قرب المركز البيداغوجي، حي الشهداء مزرعة شاموني.

ديار الغرب مزرعة علي حوري، حي الرمل بجانب مدرسة هواري بومدين.

بلدية برج الكيفان على مستوى حي الباخرة المحطمة، حي قايدي بالقرب من مركز المعاقين.

المستثمرة الفلاحية وزان محمد والمجموعة الفلاحية رقم 06 ميموني محمود.

بلدية باب الزوار، على مستوى مؤسسة انتاج الزهور والمساحات الخضراء.

بلدية برج البحري على مستوى مزرعة كبوب، مزرعة درموش ومزرعة بن جديدة.

بلدية المحمدية على مستوى قصر المعارض الصفاكس.

_ المقاطعة الإدارية لبئر توتة:

بلدية بئر توتة، المستثمرة الفلاحية الجماعية 01 سابقا سي لخضر، والمستثمرة الفلاحية الجماعية 16.

لاتراكو، مركز علي بوحجة، حي الزوبن بابا علي، حوش الراتيل، وحوش الحاج..

المقاطعة الإدارية لزرالدة:

بلدية اسطاوالي، حي بلوطة، طريق سيدي فرج، بلدية معالمة بطريق بوفاريك، وحي 08 ماي 1945، حي محمد حدادو ونزالي شريف.

بلدية الرحمانية، بحي نعمان العمري، حي سكالانجي، حي أول نوفمبر، حي شنطابة، بلدية زرالدة حي ميلودي موسى زرالدة.

بلدية سويدانية، حي بلوطة، حي جعدي، الربوة البيضاء، شارع إيلول مقران، طريق الدويرة، حي السكنات الطريق الولائي 133.

_ المقاطعة الإدارية لباب الوادي:

بلدية بولوغين بديار لخلوة، بلدية رايس حميدو بجنان عباس “سيدي لكبير”.

بلدية واد قريش بالعين الباردة الجهة السفلى وساحة ديار الكهف.

_ المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس:

بلدية بئر مراد رايس، المنطقة الشبه الصناعية 04 مقابل فندق الأروية الذهبية.

جسر قسنطينة، حي مقنوش، حي عين المالحة، حي عين النعجة، حي الحبقي، سونلغاز 02، حي بيوتيك السمار.

بلدية بئر خادم، حي 108 مسكن السوق الجواري تيقصراين طاهر بوشات.

بلدية سحاولة، حوش الطبيب و جنان نجار شارع مصباحي حميدو سحاولة.

_ المقاطعة الإدارية لبوزريعة:

بلدية بوزريعة حي بوحمام، حي بوسكول، Beausejour، Carnot.

بلدية بني مسوس، بسيدي يوسف، والسد بني مسوس.