هذه نقاط بيع المواشي المرخص لها في بومرداس

كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، اليوم الأحد، عن قائمة نقاط بيع المواشي المرخص لها على مستوى كل دوائر إقليم الولاية.

وحسب بيان لذات المصلحة، فقد تم الترخيص لـ86 مزرعة على مستوى الولاية، كنقاط لبيع المواشي.

كما تضمن القرار وجوب اتباع تعليمات وتدابير صحية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا وضبط عملية بيع الأضاحي.

ونص القرار على وجوب أن تكون أماكن البيع مسيجة، وفيها أماكن الشرب والأكل المخصصة للماشية، مع ضرورة احترام كل شروط الوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى تنظيم مداخل ومخارج نقاط البيع، واحترام مسافة التباعد بين الزبائن.

وحدد البيان، ساعات فتح هذه النقاط، من السادسة صباحا، إلى غاية الساعة الخامسة مساءا.

وأشار البيان، إلى أنه يمنع نقل المواشي من داخل وخارج اقليم ولاية بومرداس.