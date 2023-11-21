هذه نقاط بيع سيارات جيلي عبر التراب الوطني

أعلنت علامة جيلي الجزائر، عن نقاط بيع سيارات هذه العلامة عبر التراب الوطني.

وسيتم بيع سيارات جيلي بكل من الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، عنابة، باتنة، ميلة، سطيف. تبسة، جيجل، سكيكدة، وهران. تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر. عين الدفلى، الجلفة، غرداية، بسكرة، واد سوف، ورقلة، خنشلة، أم البواقي. مسيلة، بومرداس، الشلف، المدية، تيزي وزو.

كما سيتم قريبا فتح 8 نقاط بيع أخرى بكل من قالمة، البجاية، بويرة. البيض، غليزان، أدرار، بشار، تيبازة.

وقد أكد المدير العام لمؤسسة صوديفام والوكيل المعتمد لتسويق علامة جيلي بالجزائر. أن جيلي ستدخل السوق الجزائرية بأربع موديلات تتصدرها سيارة Gx3 pro. إبتداء بسعر 197 مليون سنتيم.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون. أين كشف سيتم تسويق 2 موديلات بداية 2024. في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات مع الشريك الصيني.

ومن جهته، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إطلاق علامة جيلي. قبل نهاية شهر نوفمبر للدخول للسوق الجزائري بقوة.

كما أكد علي عون خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة. على ضرورة مراجعة الأسعار لتكون في متناول المواطن الجزائري.