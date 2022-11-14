هذه هوية منفذة تفجير إسطنبول ومن يقف وراءها

كشف الأمن التركي اليوم الاثنين، أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وجاء في بيان للأمن التركي: “اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا. في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول”.

كما أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا. وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية” حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب”كوباني شمالي سورية. وكانت تخطط للهروب إلى اليونان”.

وأضاف الوزير: “رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم. اعتقلنا شخص بهذه الخلية مكلف بقتل المهاجمة”.

وحسب ذات المصادر، دخلت أحلام البشير إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع. وتلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.