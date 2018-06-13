هذه هو برنامج الرحلات الطويلة بالقطار اليوم الأول للعيد    

أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،في بيان لها أنه تم وضع برنامج خاص لليوم الاول لعيد الفطر.

حيث سيتم الربط بين الجزائر ووهران، على متن قطار عادي على الساعة 12 والنصف،

على أن يكون الوصول لمدينة وهران على الساعة17و 54 د.

وقطار مباشر على الساعة 15، والوصول على الساعة 19.

ونفس الشيء بالنسبة للخط أغا – وهران،حيث بُرمج قطار الرفاهية على الساعة 17.

والوصول على الساعة 21 و 09د.

وقطار عادي على الساعة 12و30د، الوصول على الساعة 18.

وقطار مباشر على الساعة 15، والوصول على الساعة 19.

وقطار الرفاهية على الساعة 17 ، الوصول على الساعة 21و07د.

وبخصوص خط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل، فبرمجت رحلة على الساعة 20 و40د.

والوصول على الساعة 6و 28 د.

بينما الرحلة عنابة اتجاه العاصمة فبرمجت على الساعة 20و20 د،الوصول على الساعة 6و26د.

وللمسافرين من وهران الى بشار توفر رحلة على الساعة 19و40 د،الوصول على الساعة 5.

بينما الانطلاق على الخط بشار-وهران فأنه مبرمج على الساعة 19،الوصول على الساعة 5.

وبخصوص الخط العاصمة – باتنة، ستوفر رحلة على متن قطار الرفاهية على الساعة12 و30د.

الوصول على الساعة 19و 09 د.

بينما الرحلة باتنة- العاصمة فبرمجت على الساعة 23و 15 د،الوصول على الساعة 6و 00د.

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الرجوع الى البرنامج العادي لسير القطارات.

كلها باليل والنهار انطلاقا من اليوم الثاني لعيد الفطر.