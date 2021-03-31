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هذه هي آخر أخبار الزمالك المصري مُنافس العميد المُقبل

الرياضة
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هذه هي آخر أخبار الزمالك المصري مُنافس العميد المُقبل صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعرض الزمالك المصري لضربة مُوجعة بتأكد غياب الظهير الأيسر عبد الله جمعة عن مباراة مولودية الجزائر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

هذا وعبر المدرب الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون عن قلقه من قلة أهداف فريقه في مُنافسة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر مساء غدا الخميس لمواجهة العميد المُقررة سهرة السبت بداية من الساعة ال20:00.

الفريق المصري سيتدرب صباح الجمعة بملعب 05 جويلية الأولمبي بسبب ارتباط الملعب بلقاء شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي سهرة الجمعة.


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