هذه هي آخر تطورات قضية “كازوني-المولودية” !!

تسارعت الأحداث في الساعات الآخيرة بين المدرب الفرنسي “بيرنارد كازوني” وإدارة فريق “مولودية الجزائر”.

مصادر النهار كشفت ان مسؤولي العميد فسخوا العقد رسميا مع التقني الفرنسي بعد استلامه لمستحقاته المالية العالقة.

ذات المصادر أكدت حصول “كازوني” على 100 ألف أورو وهي الأموال التي منحها الإتحاد العربي لكرة القدم للمولودية نظير وصول الفريق للدور ربع النهائي.

ومن شأن هذا الأمر أن يُتيح الفرصة لإدارة العميد للحصول على إجازة دائمة لنبيل نغيز بعد انتهاء الرخصة المؤقتة التي مُنحت له في مواجهة الحمراوة.