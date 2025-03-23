هذه هي أبرز قرارات مجلس الوزراء

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، وقد أقر الاجتماع مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتنميتها.

حيث أعلن رئيس الجمهورية عن موافقته على إدماج 82,410 أساتذة متعاقدين في مختلف الأطوار التعليمية. هذه الخطوة تضاف إلى عملية سابقة شملت 62,000 أستاذ، ليصل المجموع الإجمالي إلى 144,410 أساتذة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين قطاع التعليم وتقديرها لدور المربين في بناء الأجيال.

أما في إطار التحضير لعيد الأضحى المبارك، وافق رئيس الجمهورية على استيراد مليون رأس من الماشية لتلبية احتياجات السوق المحلية. وعليه، ستكون عمليات الاستيراد معفية من الرسوم والضرائب، مما سيضمن توفر الأسعار في متناول المواطنين. وقد تم قبول عروض من ثلاث دول وفقًا للمعايير الجزائرية الخاصة بسلامة الماشية.

كما قرر مجلس الوزراء تطبيق تخفيضات بنسبة 40% على أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الجوية الجزائرية. هذا الإجراء سيشمل جميع الوجهات نحو الجزائر، مما سيساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة خطر أسراب الجراد في الحدود الجنوبية. وأمر باتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة هذه الآفة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وخبراء من الجنوب، لضمان حماية المحاصيل الزراعية في تلك المناطق.

كما تناول مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواجه حربًا غير معلنة عبر تهريب المخدرات من حدودها الغربية والجنوبية.

وقد أمر بتكثيف الجهود لتطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، مع التركيز على التوعية، المتابعة، العلاج، والردع عبر أقسى العقوبات ضد المتورطين في هذه الآفة.

على صعيد آخر، وجه رئيس الجمهورية الحكومة لاعتماد رؤية استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة مع التطلع للتصدير.

كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، وتوسيع الشراكات الدولية في هذا المجال، مع تعزيز دور شركة سونلغاز في المنطقة.