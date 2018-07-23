هذه هي أسباب أكبر موجة حر تشهدها الجزائر و باقي العالم !!

شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية أكبر موجة حر، ربما في تاريخه، وامتدت من الجزائر وشمال إفريقيا جنوبا حتى السّويد وكندا شمالا.

مرورا ببريطانيا وإيرلندا وأجزاء من الولايات المتحدة.

ففي الجزائر تم تسجيل أعلى درجة حرارة موثقة، حيث بلغت في مدينة ورقلة في صحراء الجزائر نحو 51.3 درجة مئوية.

فيما تراوحت في العاصمة بين 30 و36 درجة مئوية.

بينما ارتفعت درجات الحرارة في اليابان إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وسجلت حالات وفاة جراء الحرارة بلغت نحو 30 حالة وفاة.

بينما تدفق الآلاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء الحرارة العالية.

وبشأن ما يتعرض له جزء من عالمنا من ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معهودة أشار معظم العلماء إلى عدد من العوامل.

أبرزها التغير المناخي، بحسب ما أشارإليه الأستاذ في جامعة بريستول دان ميتشل، منوّها إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى.

التي ساهمت في هذا الأمر بحسب ما ذكرت صحيفة |”الغارديان”.

من بين العوامل الأخرى التيار النفاث “جت ستريم”، وهو عبارة عن رياح غربية قوية على ارتفاع 8-10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

تؤثر على حالة الجو حول الأرض تكون في شكل رياح شديدة وعواصف في بعض الأحيان تكون ضعيفة.

ويقول ميتشل إن التيار النفاث حاليا ضعيف للغاية، وبالنتيجة، فإن حالة الضغط الجوي المرتفع تستمر لفترات طويلة فوق المكان نفسه.

ومن العوامل الأخرى أيضا، التغيرات الجوهرية في حرارة سطح البحر في المحيط الأطلسي

حيث أوضح “أدام سيافي” من مكتب الأرصاد الجوية “ميت” إن هذه الأمور جزء من ظاهرة معروفة باسم “تذبذب الجداول الزمنية للمحيط الأطلسي”،.

مشيرا إلى أن هذه الحالة شبيهة بما حدث عام 1976، أي حرارة مرتفعة في المحيط وثبات في التيار النفاث .

أبقت على حالة الضغط الجوي مستمرة لفترات طويلة في المنطقة نفسها.

وأوضح أنه في ذلك العام من القرن العشرين، كان الصيف الأكثر جفافا ودفئا وحرارة وكانت أيامه مشمسة في بريطانيا.

وبالنظر إلى ما تمر به الأرض من تغير مناخي وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو وغازات الدفيئة وغيرها.

فإن تأثير أي ظاهرة مناخية وجوية مثل ضعف التيار النفاث ستكون عواقبه وخيمة وأكثر بكثير مما كان عليه الحال قبل 40 عاما.