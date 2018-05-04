هذه هي أسباب استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة !!!

تعتبر ظاهرة استغلال الأطفال وتشغيلهم دون سن 16 سنة ظاهرة عالمية يعاقب عليها القانون.

حيث هناك العديد من الأطفال من أجبرتهم ظروف الحياة القاسية على ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة

من أجل أن يعوّل عائلته الأمر الذي جعله محل استغلال العديد من الأشخاص في الأعمال الشاقة.

وقال سعيد حديد مختص في عمالة الأطفال، خلال استصافته في قناة “النهار”، أنّ هناك عدة أسباب دفعت الأطفال للعمل دون بلوغهم السن القانوني من بينها

من بينها جهل الطفل لحقوقه، حيث هناك من يعتبرون الأطفال أداة من أجل استغلاله في الأعمال الشاقة

بالإضافة إلى أن الطفل ليس لديه قدرة على التعامل وتقييم الأشياء.

وأضاف سعيد حديد، أن الجزائر أمضت العديد من المواتيق الدولية من أجل حماية استغلال الأطفال من طرف أشخاص في الأعمال الشاقة.

وأكد ان هناك قوانين من أجل معاقبة استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة دون بلوغهم السن القانوني للعمل.

وأشار في الختام إلى أنّ هناك وسائل وآليات للتبليغ في حالة وجود أشخاص يستغلون الأطفال للعمل

دون بلوغهم السن القانوني من أجل التقليل من هذه الظاهرة التي طغت على المجتمع الجزائري.