هذه هي أسباب تعليق بعض معاشات المتقاعدين

أرجعت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الأسباب الرئيسية التي كانت وراء عدم دفع مستحقات المتقاعدين إلى غياب وثيقة شهادة الحياة.

وقالت مصادر عليمة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن الأخبار المروج لها والتي تفيد في مجملها برفض إدارة الصندوق الوطني للتقاعد دفع مستحقات المتقاعدين لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المصادر أن إدارة صندوق التقاعد تتوقف عن دفع المعاشات عندما يرفض المتقاعد ايداع شهادة الحياة لدى وكالات الصندوق.

وأكدت مراجع “النهار أونلاين” على أن هذا النوع من الوثائق تطالب به إدارة الصندوق بصفة دورية وتدريجيا، مضيفة “في كل مرة نختار فئة معينة من المتقاعدين ونراسلها من أجل ايداع شهادة الحياة”.

وأضافت أن إدارة الصندوق تعطي آجالا محددة بثلاثة أشهر من أجل ايداع هذه الوثيقة، و”في حال تجاوزها نقوم بتعليق عملية الدفع إلى حين ايداع الشهادة”.

وتحصي إدارة الصندوق الوطني للتقاعد أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد ورصدت غلافا ماليا يقارب ثمانية عشر ألف مليار سنتيم من أجل تغطية الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في المعاشات بنسب تتراوح بين عشرة وخمسة عشر من المائة ستصب شهر جوان الداخل بأثر رجعي بداية من ماي.