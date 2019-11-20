هذه هي أسباب جريمة القتل في مزافران والدرك يتدخل بعد محاصرة أهالي الضحايا للمتهمين

حلت تعزيزات أمنية من قوات الدرك الوطني بمنطقة مزافران بإقليم ولاية تيبازة، وحاصرت منطقة وقوع جريمة قتل وقعت هذا المساء.

وعلمت “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة أن قوات الدرك تمكنت من السيطرة على الوضع بصعوبة بالغة.

وكانت مناوشات قد تجددت بين أهالي القتيل وعائلة المقتول، لحظات بعد وقوع جريمة قتل، تم ارتكابها بعد مناوشات وحرب شوارع.

وفيما تمكن الجاني المشتبه به في جريمة القتل من الفرار إلى وجهة غير معروفة، تمت محاصرة ثلاثة من أفراد عائلته من طرف عائلة الضحية.

وبشأن أسباب ما حدث، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن الجريمة وقعت بعد خلاف نشب بين عائلتين، حول قطعة أرض متنازع عليها.