هذه هي أسعار الخضر والفواكه بعد أسبوع من الصيام

كشف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، أن الخضر والفواكه وبعد أسبوع من الصيام انخفض سعرها.

حيث بلغ المتوسّط الوطني للأسعار اليوم الأحد بالنسبة للطماطم 110 دينار للكيلوغرام الواحد، والبطاطا 50 دينار للكلغ.

في حين البصل 70 دينار للكلغ، والجزر 70 دينار للكلغ، والكوسة أو القرعة 40 دينار، والسلاطة 80 دينار للكلغ.

الفلفل الحلو 120 دينار للكلغ، الفاصولياء الخضراء 250 دينار للكلغ، أما بالنسبة للفواكه فسعر الموز 280 دينار للكلغ.

في حين بلغ سعر الدجاج 270 دينار للكلغ.