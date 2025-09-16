هذه هي أسعار النفط لنهار اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع توقع المتعاملين في السوق انقطاعا محتملا في الإمدادات من روسيا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط. الأمريكي 63.32 دولار بزيادة سنتين.

وصعد خام برنت 45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار. بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.