هذه هي أسعار وإجراءات توفير اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان

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كما قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الدولة قامت بإجراءات عديدة من تحسين أسعار الحبوب لدى الفلاحين.

وأضاف وزير الفلاحة خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، بخصوص شعبة الحبوب، أن الفلاحين رحبوا كثيرا بقرار مجلس الوزراء برفع أسعار شراء الحبوب.

كما أن الدولة مستعدة لتمويل هذه الزيادات التي تعتبر شهادة عرفان نظير مجهوداتهم، بالإضافة كذلك إلى أنها ستخلق دينامكية في هذه الشعبة الإستراتيجية.

وأشار وزير الفلاحة، أن رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين تضاف إلى مجموعة من الإجراءات والتحفيزات التقنية والادارية والمالية التي إتخذها القطاع.

حيث تم مراجعة أسعار شراء الحبوب لدى المنتجين مقارنة بالأثمان على مستوى الأسواق العالمية.

وكشف الوزير في ذات السياق، أن الوزارة تسعى إلى جمع 27 إلى 30 مليون قنطار خلال هذا الموسم. مما سيمكننا من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26 بالمائة.

خاصة وأنه تم تحديد ثلاثة أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب. ويتعلق الأمر بالصنف الأول وهو منطقة ذات قدرات عالية أين يصل الإنتاج مابين 45 و 50 قنطار في الهكتار. أين سيتم بذل مجهودات حثيثة لتحسين الإنتاجية فيها.

بالمقابل الصنف الثاني هو المنطقة الوسيطة مخصصة لإنتاج الشعير. بالإضافة كذلك إلى الصنف الثالث يمثل الجنوب حيث توجد قدرات لتحقيق مستوى المردود يصل إلى 100 قنطار في الهكتار.

من جهته أكد وزير الفلاحة، أن قنطار الشعير في السوق العالمية فاق 4000 دينار.

غير أن الدولة توفره للمربين بـ2000 دينار/ق، اي بنسبة دعم 50 بالمائة زيادة عن أسعاره الحقيقية. وهذا من أجل دعم وحماية الثروة الحيوانية.