هذه هي أسماء الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة

تم تسجيل وفاة 11 حاجا جزائريا منذ بداية موسم الحج الحالي، من بينهم 6 وفيات يومي عيد الأضحى المبارك.

وتملك النهار القائمة الإسمية للحجاج المتوفين في البقاع المقدسة وهم كالآتي:

إبراهيم راشدي بوختالة، حاج من ولاية ميلة، محمد بكاري، حاج من ولاية سيدي بلعباس، مفلح عبد السلام عبد الرحمن، من ولاية ورقلة.

العقون عبد القادر دراسي، من ولاية الجلفة، ربيعي خليفي، من الجزائر العاصمة.

أما الحالة السادسة فهي سيدة تسمى آسيا علي شواش، من ولاية تلمسان.

أما اليوم فتوفي الحاج رابح إبراهيم ديب، من ولاية سوق أهراس، مواليد 1955.

بالإضافة إلى الحاج عبد الله محمد سعيداني، من ولاية الشلف، من مواليد 1932.