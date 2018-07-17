هذه هي أسماء رؤساء المحاكم الإدارية الذين مسّتهم حركة القضاء

شملت حركة القضاء التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بمجالس ومحاكم القضاء، رؤساء المحاكم الإدارية ومسّت مايلي:

زمعيش محمد رئيس محكمة غليزان يعيّن رئيسا بالمحكمة الإدارية بالأغواط

بعز صالح محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بباتنة يعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بباتنة

واضح حضري مستشار دولة بمجلس الدولة يعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بالبليدة

خراز حكيمة مستشارة بالمحكمة الإدارية بتمنراست تُعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بتمنراست

سليماني فريدة رئيسة محكمة إدارية بالبليدة رئيسا للمحكمة الإدارية للجزائر

يونس محبوبة رئيسة غرفة بالمحكمة الإدارية بسكيكدة تعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بجيجل

سي لخضر السعيد رئيس غرفة بمجلس قضاء تيارت يعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بسعيدة

حيطي مصطفى مستشار بالمحكمة الإدارية بإليزي يعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بإليزي

بوسنان مصمودي رئيس غرفة بمجلس قضاء قسنطينة يعيّن رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة

كما تمّ تعيين أيضا في وظيفة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية كل من :

زان محمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية يعيّن محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة

حيداري بوسكرين رئيس غرفة بمجلس قضاء تيارت يعيّن محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسعيدة

طالب محمد بن بوزيد مستشار بمجلس قضاء سطيف يعيّن محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتبسة