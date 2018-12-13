هذه هي أضرار القهوة على المرأة الحامل

تعتبر مرحلة الحمل جد حساسة على حياة المرأة لذلك ينصح باتباع نظام غذائي متوازن لتفادي أية أضرار .

ومن بين الأضرار التي التي قد تسبب خطرا على صحة الحامل، الإكثار من شرب القهوة، لأن الكافيين الموجود فيها يعبر المشيمة إلى السائل الأمنيوسي تم إلى مجرى دم الطفل، حيث أن جسم الجنين لا يملك القدرة على التخلص من الكافيين لأنه لا يزال في مرحلة تطور.

ولذلك نعرض عليكم بعض الاضرار التي قد تسببها القهوة للحامل والجنين:

استهلاك أكثر من 300 ملغرام من الكافيين يوميا خلال فترة الحمل يزيد من لولادة طفل صغير .

أما استهلاك 8 أكواب أكثر يوميا خلال فترة الحمل يزيد من خطر ولادة جنين ميت.

كما أن الافراط في شرب القهوة يسبب ظهور بعض الأعراض التي تصبح أكثر وضوحا مع تقدم الحمل.

الاكثار من استهلاك القهوة يرفع معدل نبضات القلب وضغط الدم بالإضافة إلى الشعور بالقلق والتوثر.

حرقة المعدة، حيث أن الكافيين يتسبب في انتاج حمض المعدة.

اما بخصوص كمية القهوة التي ينصح للحامل شربهخا هي 200 ملغرام من الكافيين.

والكافيين لا يوجد في القهوة فقط بل يوجد في بعض المشروبات والمأكولات كا المشروبات الغازية ومشروبات الطاق.