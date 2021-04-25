هذه هي أعراض الإصابة ونقاط الإختلاف للسلالات المتحورة في الجزائر

سجل معهد باستور بالجزائر لحد الآن 143 حالة من السلالة البريطانية بينما وصل العدد الإجمالي للسلالة النيجيرية إلى 230 حالة.

واوضحت الدراسات عدة أعراض الإصابة ونقاط الاختلاف للسلالات المتحورة في الجزائر ونذكر منها:

السلالة الجديدة لفيروس كورونا البريطانية “B.1.1.7” ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

بينما كان أول ظهور للسلالة الجديدة لفيروس كورونا النيجيرية “B.1.525” بنيجيريا.

وأكدت الدراسات التي اجريت بخصوص فيروس كورونا ان السلالات المتحورة اكثر قابلية للإنتقال بنسبة 30 بالمائة إلى 70 بالمائة من القديمة.

كما اكد الدراسات إلى ان السلالة الجديدة اسرع إنتشارا وأكثر فتكا وهذا بسبب إرتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون بها.

وفق آخر الدراسات التي اظهرت ان نسبة الوفيات لدى المصابين بالسلالات المتحورة تفوق 4 بالمائة.

في حين بينت الأبحاث ان السلالة البريطانية والنيجيرية من فيروس كورونا تحمل نفس خطورة الفيروس الأصلي.

ويتعلق الإختلاف على المستوى الجيني من اجل تمكين الفيروس من إختراق أسهل للخلية

وفي ذات السياق أوضحت الدراسات ان المصابين بكورونا المتحورة في نسخته البريطانية أوالنيجيرية يعانون من أعراض وهي:

الحمى، السعال، إحتفان الحلق، الشعور بالإرهاق والتعب، الصداع، وكذا فقدان حاستي التدوق والشم.

واشارت الدراسات والأابحاث إلى انه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود أعراض خاصة بالجهاز الهضمي أوضيق التنفس.

وبخصوص مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة لحد الآن فإنها تقي من الإصابة من السلالات المتحورة الجديدة.

وتبقى الوقاية من إنتشار السلالات يتضمن نفس اساليب الوقاية من السلالات الاخرى.

كما ان الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.