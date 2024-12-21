قناة النهار هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2024 - 10:37 شارك غرِّد أرسل 137 0 هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Zhi4o اقرأ أيضا سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج قناة النهار 01 ديسمبر المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد قناة النهار 21 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي قناة النهار 20 ديسمبر دود خطير في المندرين.. النهار تكشف الحقيقة والأسباب! الوطني 05 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر