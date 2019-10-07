هذه هي أهم إصلاحات منظومة التقاعد التي ستطبق بداية من جانفي

سيتم إعفاء فئة المتقاعدين من الزيادات السنوية في المعاشات المقررة شهر ماي من كل سنة بنسبة 2.5 من المائة بداية من العام القادم.

وكذا احتساب العشر سنوات الأخيرة من عمر العمل من أجل تحديد قيمة المعاش بدلا من خمس سنوات.

في خطوة جديدة ستتخذ إلى جانب أخرى من أجل إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد.

الذي يعيش حاليا على الصدقات من إفلاس أكيد.

وتعتبر القرارات التي جاءت على شكل تقرير رفعه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد خلال اجتماع ترأسه الأمين العام.

لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الخميس الماضي.

حضره إطارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» وآخرين عن الصندوق الوطني للتقاعد CNR.

يهدف في مضمونه إلى إصلاح منظومة التقاعد مستقبلا وإنقاذ الصندوق الذي «يعيل» ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف متقاعد»،.

وذلك من خلال التراجع عن عدة مكاسب تمنح حاليا لهذه الفئة من المجتمع.

أبرزها تجميد الزيادات المحددة بـ ٢.٥٪ المقررة شهر ماي من كل سنة لمدة عشر سنوات على الأقل، وكذا احتساب 2.2 من المئة عن كل سنة عمل بدلا من 2.5 من المئة للأشخاص المرشحين.

للإحالة على التقاعد بمعنى أربعة أشهر من كل سنة قبل تحديد المنحة.

ومن جملة الإصلاحات الأخرى التي تنتظر الموافقة النهائية من السلطات.

والتي رفعها مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد خلال الاجتماع دائما.

تلك المتعلقة بتحديد نسبة المنحة بستين من المئة وليس ثمانين مثلما هو معمول به حاليا.

ناهيك عن اعتماد مصالح الصندوق على السنوات العشر الأخيرة من العمل في تحديد قيمة المعاش بدلا من خمسة.

وبالتالي فإن كانت قيمة المعاش ستحدد بخمسة ملايين سنتيم، فإن القرار هذا سيخفضها إلى مليونين وثمانمئة ألف سنتيم.

وأكد صاحب التقرير المتضمن إصلاحات المنظومة الوطنية للتقاعد .

على أهمية رفع السن القانونية للتقاعد إلى خمسة وستين عاما بدلا من ستين سنة.

إلى ذلك، فقد تطرق المشاركون من الذين مثلوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» .

على مراجعة ملف العطل المرضية وطرق التأمين الاجتماعي.

حيث من المرتقب عقد الجلسات الوطنية لإصلاح منظومتي التقاعد والضمان الاجتماعي يوم الرابع والعشرين نوفمبر القادم.