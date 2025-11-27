هذه هي أهم التغييرات في نظام كأس الجزائر 2026

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن إدخال جملة من التعديلات الجوهرية على نظام منافسة كأس الجزائر 2026.

وذلك في إطار تحديث اللوائح التنظيمية، وتحسين ظروف إجراء المباريات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة من مختلف الأقسام.

الدوران الـ32 والـ16 :

سيستقبل الفريق المحلي - سواء كان من القسم الأعلى أو الذي يسجّل أولًا في القرعة – منافسه في ملعبه، بشرط أن تتوفر في المنشأة شروط تنظيمية دقيقة، أهمها: قدرة استيعاب لا تقل عن 4000 مقعد، توفر الإنارة إذا كانت المقابلة مبرمجة ليلًا. ومطابقة أرضية الميدان للمعايير المعتمدة من قبل لجنة كأس الجزائر.

وتستثنى من هذه القاعدة الملاعب التي تخضع لأشغال أو تلك غير المؤهلة في الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين وجودة المنافسة.

كما قررت الاتحادية منح الأندية حق استقبال منافسيها في ملاعب بديلة عند الضرورة، إلى جانب تخفيض حصة التنقل إلى 20 لاعبًا فقط، حفاظًا على تقاليد الكأس وتقليل التكاليف التنظيمية.

من جهة أخرى، أكدت الاتحادية على منع تأجيل المباريات لأي سبب كان باستثناء الظروف القاهرة، مع إلزامية مشاركة اللاعبين المؤهلين قانونيًا للعب الكأس.

وفي حال تعذّر حضور الفريق للملعب، فسيتم تطبيق اللوائح الخاصة بالغياب المتعمَّد.

الدور ثمن النهائي

يحافظ النظام ذاته على استقبال الفريق المسجّل أولًا، بشرط أن يوفر ملعبه سعة 10 آلاف مقعد على الأقل.

وفي حال تعذّر ذلك، يحوّل اللقاء إلى ملعب محايد تتوفر فيه الشروط المطلوبة. كما تم التأكيد مجددًا على منع التأجيل، وعلى مسؤولية الفريق المسجّل أولًا توفير ملعب مطابق، بما يضمن سير البطولة في رزنامة مضبوطة دون تأخير.

الدوران ربع النهائي ونصف النهائي

يستقبل الفريق المسجّل أولًا منافسه في ميدانه، أو في ملعب من اختياره، بشرط أن لا تقل سعته عن 15 ألف مقعد. أما في حال عدم توفر ملعب مناسب، يتم اللجوء إلى ملعب محايد يتم يحَدَّد من قبل لجنة تنظيم الكأس.

وتجرى مباريات الدورين ربع ونصف النهائي بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إذا تم اعتمادها رسميًا خلال موسم 2025.

كما شددت الاتحادية على: منع التأجيل إلا للأسباب الاستثنائية القصوى. التزام الفريق المسجّل أولًا بتوفير الملعب المناسب. تطبيق الغياب التقني في حال عدم حضور الفريق للملعب بدون مبرر قانوني.