هذه هي أهم قرارات المكتب الفيدرالي للفاف !

– مزيد من الحزم في تنظيم وإدارة الاجتماعات ، لا سيما فيما يتعلق بعدد الأشخاص المصرح لهم بدخول الملاعب.
– التطبيق الصارم للوائح المعمول بها ضد جميع التجاوزات مع تشديد العقوبات لمرتكبي أعمال العنف الخطيرة وغيرهم من المخالفين المتكررين. في انتظار مراجعة وإعادة تعديل الترسانة التنظيمية والقانونية لوقف العنف في ملاعب كرة القدم وحولها.
– تعزيز العمل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية (DGSN ، الدرك الوطني) وضباط أمن النادي من أجل التدخل الجاد والفعال.
– مواصلة العمل على رفع مستوى الوعي ضد العنف وتعزيز اللعب النظيف باستخدام جميع الوسائل المتاحة للاعبي كرة القدم وشركائهم وكافة وسائل الإعلام.
-تقرر تعيين الدكتور ياسين زرقيني رئيسا للجنة الطبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا للدكتور جمال الدين دمارجي الذي لا يزال طبيبًا فيدراليًا لـ FAF.
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