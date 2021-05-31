هذه هي أهم قرارات المكتب الفيدرالي للفاف !

أُنعقد اليوم الإثنين إجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” تحت قيادة الرئيس شرف الدين عمارة وعرف اتخاذ العديد من القرارات الهامة أبرزها تلك المُتعلقة بمحاربة العنف في الملاعب وتسليط أقصى العقوبات على المُتسببين في ذلك.

أهم القرارات التي كشف عنها الموقع الرسمي للفاف:

– مزيد من الحزم في تنظيم وإدارة الاجتماعات ، لا سيما فيما يتعلق بعدد الأشخاص المصرح لهم بدخول الملاعب.

– التطبيق الصارم للوائح المعمول بها ضد جميع التجاوزات مع تشديد العقوبات لمرتكبي أعمال العنف الخطيرة وغيرهم من المخالفين المتكررين. في انتظار مراجعة وإعادة تعديل الترسانة التنظيمية والقانونية لوقف العنف في ملاعب كرة القدم وحولها.

– تعزيز العمل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية (DGSN ، الدرك الوطني) وضباط أمن النادي من أجل التدخل الجاد والفعال.

– مواصلة العمل على رفع مستوى الوعي ضد العنف وتعزيز اللعب النظيف باستخدام جميع الوسائل المتاحة للاعبي كرة القدم وشركائهم وكافة وسائل الإعلام.