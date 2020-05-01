هذه هي أهم قرارات المكتب الفيدرالي للفاف !!

أنعقد سهرة الخميس اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” وتمخضت عنه العديد من القرارات الهامة.

الاجتماع الذي ترأسه زطشي جرى عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أهم القرارات:

-مراسلة وزارة الصحة لمعرفة موعد تقديري لاكمال البطولات من القسم الجهوي إلى المحترف الأول وإعلام الكاف بذلك.

-إكمال كأس الجمهورية 2020 بعد انتهاء منافسات بطولة المحترف الأول والثاني.

-التوقيف النهائي لكل بطولات الشبان لكل الأصناف والأقسام.

-لعب ما تبقى من كأس الجمهورية للشبان في شهر سبتمبر

-توقيف منافسات كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة.